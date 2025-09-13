На улице Чернышевского в Саратове «Лада» сбила пешехода

Поздним вечером 12 сентября в Заводском районе Саратова автомобиль совершил наезд на пешехода.

Согласно предварительной информации ГАИ, инцидент произошел в 21:30 на улице Чернышевского, напротив дома № 6.

Молодой водитель, 21 года, управлявший автомобилем ВАЗ-21014, сбил 48-летнего мужчину, переходившего проезжую часть. Пострадавший был немедленно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины дорожно-транспортного происшествия.