В центре Саратова забил коммунальный фонтан с пятиэтажку

Масштабный порыв водопроводной магистрали произошел 13 сентября в Саратове.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области», утром на пересечении улиц Чернышевского и Радищева из-под асфальта начал бить мощный фонтан воды высотой с пятиэтажное здание.
На опубликованных кадрах видно, что поток воды полностью затопил проезжую часть. Рядом с местом происхождения фонтана в дорожной яме застрял автомобиль Volkswagen. Точное время ДТП относительно момента прорыва коммуникаций не установлено.
На месте работают аварийные службы. Причины инцидента и масштабы повреждений инфраструктуры выясняются.