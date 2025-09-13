В центре Саратова забил коммунальный фонтан с пятиэтажку

Масштабный порыв водопроводной магистрали произошел 13 сентября в Саратове.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и области», утром на пересечении улиц Чернышевского и Радищева из-под асфальта начал бить мощный фонтан воды высотой с пятиэтажное здание.

На опубликованных кадрах видно, что поток воды полностью затопил проезжую часть. Рядом с местом происхождения фонтана в дорожной яме застрял автомобиль Volkswagen. Точное время ДТП относительно момента прорыва коммуникаций не установлено.

На месте работают аварийные службы. Причины инцидента и масштабы повреждений инфраструктуры выясняются.