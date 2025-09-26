На улице Горького в Саратове высадили 20 кленов

На улице Горького состоялась посадка 20 молодых сахаристых кленов, приобретенных при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Эти деревья выбраны за их эстетичную крону и хорошую адаптацию к городским условиям.

Мероприятие проходит в рамках осенней программы озеленения, согласно которой до конца сезона планируется высадить более 100 саженцев различных пород на территории района. Работы направлены на улучшение экологической обстановки и внешнего вида городских пространств.

Выбор сахаристых кленов обусловлен их устойчивостью к городской среде и декоративными качествами, которые украсят улицы города в разные сезоны.