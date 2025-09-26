В Саратове изъяли 60 единиц товаров при рейде против незаконной торговли

Комитет муниципального контроля администрации города совместно с полицией провел рейд по выявлению фактов несанкционированной уличной торговли. Мероприятие прошло на улице Барнаульской, Фруктовом проезде и других адресах.

В ходе проверки были зафиксированы случаи торговли в неустановленных местах и несанкционированного сброса мусора. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Для пресечения противоправной деятельности полиция изъяла 60 единиц непродовольственных товаров и весового оборудования.

Работа по выявлению и пресечению незаконной торговли продолжается. Городские власти напоминают о необходимости соблюдения правил благоустройства и ведения предпринимательской деятельности в установленном порядке.