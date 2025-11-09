На улице Прессовой в Саратове появился сквер с игровым полем и детскими площадками

В Саратове завершен второй этап благоустройства сквера на улице Прессовой площадью более 21 тысячи квадратных метров.

Как сообщил мэр Михаил Исаев, парковая зона создана по просьбам жителей вместо планировавшейся многоэтажной застройки.

В обновленном сквере оборудованы детские и спортивные площадки, проложены пешеходные дорожки и установлены системы освещения и полива. По словам градоначальника, пространство уже стало популярным местом отдыха у горожан.

Исаев отметил, что 2023 год стал рекордным для Саратова по количеству новых зон отдыха — в городе появится 54 парка и сквера. Основной задачей мэр назвал обеспечение качественного содержания новой общественной территории.

Ольга Сергеева