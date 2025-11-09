Саратовцев ждут в гости с фруктами лунь Гоша и филин Ух с друзьями

В Детском парке Саратова вновь открылся живой уголок, где содержатся спасенные дикие животные и птицы, не способные вернуться в природу.

После завершения ремонтных работ питомцы постепенно адаптируются к привычному режиму.

Посетители могут увидеть разнообразных обитателей: лис, енотовидную собаку, сов, филина, песца, а также знаменитую говорящую ворону Флинту. Недавно к коллекции добавился хомяк, найденный истощенным у входа в парк.

Горожане могут принести угощения для животных — овощи, фрукты, ягоды или куриные субпродукты, оставив их в соседней ветеринарной клинике на Астраханской, 98.

