На улице Волжской выбрали лучшие сувениры мастеров Саратовской области

В Саратове стартовал финал конкурса «Сувенир Саратовской области».

На улице Волжской 4 июля впервые развернулась выставка-ярмарка VII фестиваля-конкурса. Горожане и туристы знакомились с уникальными работами мастеров — от керамики и деревянных изделий до текстиля и ювелирных украшений, а также могли приобрести понравившиеся экспонаты. На интерактивных площадках гости сами пробовали силы в ремёслах.

Ключевым этапом первого дня стала экспертная оценка: профессиональное жюри, включая федеральных специалистов из экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия», выбрало лучшие работы. Параллельно шло народное голосование.

Ольга Сергеева