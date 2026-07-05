Очевидцы сообщили о внезапно умершем на саратовском пляже мужчине

Мужчина скончался на городском пляже Балакова после потери сознания.

Инцидент случился в популярной зоне отдыха у воды 4 июля — в районе старой пристани, где в жаркий день собралось множество горожан.

По информации, опубликованной очевидцем в группе «Произошло в Балаково» социальной сети «ВКонтакте», мужчина зашёл в Волгу, чтобы искупаться, однако внезапно почувствовал резкое недомогание. Потеряв равновесие, он упал в воду и мгновенно лишился сознания.

Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки. Однако, несмотря на все усилия реаниматологов, врачи оказались бессильны — спасти пострадавшего не удалось.

В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося. Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели человека на пляже.

Ольга Сергеева