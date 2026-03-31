На въезде в Саратов будет продолжен ремонт дороги-дублера

Благоустройство въезда в Саратов со стороны Вольского тракта продолжат в 2026 году.

Напомним, в 2025-м на объекте провели часть дорожных работ, привели в порядок зелёные зоны и смонтировали систему автополива на трёх участках.

В 2026 году планируется расширить автополив ещё на один участок и выполнить гидропосев. После завершения этих работ займутся высадкой кустарников. Деревья здесь сажать не будут из-за проходящих под землёй инженерных коммуникаций — специалисты подберут растения, которые не создадут конфликтов с сетями.

Мэр Игорь Молчанов поручил главе Гагаринского района совместно с председателем комитета дорожного хозяйства проработать вопрос о продолжении ремонта дороги-дублёра.

Особое внимание — к завершению земляных работ. Главам районов поставлена задача: после раскопок обязательно восстанавливать благоустройство — проводить засыпку, планировку, завоз плодородного слоя и восстановление газона. Незавершённые объекты приниматься не будут, а нарушителей сроков ждут меры ответственности.

Ольга Сергеева