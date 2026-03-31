СВО: Саратовские работодатели чаще всего ищут швей, водителей и врачей

В Саратовской области открыто 18,3 тысячи вакансий: больше всего требуются швеи и врачи.

Министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов представил актуальную картину кадровой потребности в области. Выступление состоялось 31 марта на депутатских слушаниях в региональном парламенте.

По данным ведомства, в настоящее время работодатели заявили о 18,3 тысячи свободных мест. В тройке наиболее востребованных профессий — швеи (более 2,6 тысячи вакансий), врачи (1133) и водители (1071). Также в списке приоритетов слесари (843 вакансии), машинисты (409), трактористы (212) и учителя (175).

Наибольший дефицит кадров наблюдается в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и образовании. Министр отметил, что за прошлый год саратовские работодатели заявили о 146,1 тысячи вакансий — это значительно больше, чем в 2024 году (125,3 тысячи).

Отметим, что швейные производства региона во время СВО обеспечивают заказы оборонной отрасли: шьют униформу и прочий армейский текстиль. Рабочих рук на швейных фабриках остро не хватает. Водители также уходят на фронт, где получают больше зарплату и прочие выплаты. Поэтому в тылу возник дефицит представителей этих профессий. Острая нехватка врачей в Саратовкой области возникла еще до СВО и годами не имела комплексного решения.

