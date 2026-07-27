На Волге в Энгельсе прошел праздничный бот-парад маломерных судов

В Энгельсе отметили День ВМФ митингом и бот-парадом — памятник морякам обновили к празднику.

26 июля у монумента «Честь и слава военным морякам-покровчанам» собрались ветераны, военные, общественники и молодёжь. Глава района Максим Леонов сообщил, что архитектурную композицию привели в порядок совместно с морским Собранием и бизнесом, а в будущем территорию благоустроят дальше.

Участники возложили цветы и почтили павших минутой молчания. Леонов подчеркнул, что ветераны остаются в строю, занимаясь патриотическим воспитанием и передавая флотские традиции новым поколениям.

Праздник продолжился на воде: в акватории Котлубани (приток Волги) прошёл традиционный бот-парад маломерных судов, где участники пустили по воде цветы в память о героях-моряках.

Ольга Сергеева