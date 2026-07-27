Саратовцев предупредили о грозе с сильным ветром и жаре

В Саратовской области в понедельник 27 июля сохранятся опасные погодные условия.

Прогнозируются грозы, шквалистый ветер и жара до +36°.

По данным Гидрометцентра, ночью и днём местами ожидаются кратковременные дожди с усилением юго-восточного ветра порывами 15–20 м/с (в Саратове — до 15 м/с). Температура ночью +21…+26° (в низинах до +16°), днём +24…+29°, а в Левобережье столбики термометров поднимутся до +31…+36°.

Спасатели предупреждают: в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность 4-го и 5-го классов. Жителей призывают соблюдать осторожность, не разводить костры и следить за сообщениями МЧС.

Ольга Сергеева