На Волге в Саратове появилась «молочная пенка»

Саратовцы 4 октября заметили в Волге необычное явление — у набережной скопилась «кристально-белая» пена.

Как сообщил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков, полоса пены шириной около двух метров образовалась в 2-3 метрах от берега.

Волны будто отбивают ее от набережной, и она медленно плывет вдоль берега, — описал явление метеоролог в своем телеграм-канале, сравнив увиденное с молочной пенкой.

Подобные скопления пены в районе набережной наблюдаются ежегодно, обычно с приходом прохладной погоды. Аналогичные случаи фиксировались саратовцами в середине сентября этого года и в предыдущие годы, вызывая активное обсуждение в социальных сетях.

Ольга Сергеева