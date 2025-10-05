Два человека покалечились в аварии на улице Романтиков в Саратове

В субботу, 4 октября, в Ленинском районе Саратова в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Согласно информации, предоставленной городским управлением ГАИ, инцидент произошел в 14:45 на улице Романтиков вблизи дома № 46. Здесь не поделили дорогу «Киа» под управлением 45-летнего водителя и «Лада Калина», которой управлял мужчина 1996 года рождения.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю отечественного автомобиля и его пассажиру, 2006 г.р. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

Установлением всех обстоятельств произошедшего и определением виновной стороны занимаются сотрудники дорожной полиции.

Ольга Сергеева