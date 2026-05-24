На Волге в Саратовской области косяками ходит жирная чехонь

Рыбаки в Саратове хвастаются богатыми уловами.

Любителям активного отдыха с удочкой удаётся добывать десятки чехоней за раз. Точные места удачной рыбалки энтузиасты держат в секрете — рыба мигрирует у берегов Волги косяками и бывает непредсказуема.

Один из рыбаков рассказал, что неделю назад хорошие уловы были в Энгельсе — на повороте к набережной, возле картинга. Другой саратовец поделился результатами: минувшей ночью он поймал почти 16 кг чехони — заметно больше, чем раньше (предыдущий улов составил 25 штук).

Кроме того, рыбаки отмечают хороший клёв карася на малых реках и прудах.

