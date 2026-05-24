Саратовцы отметили День винегрета

В посёлке Романовка Саратовской области 22 мая прошёл неофициальный гастрономический праздник — День винегрета.

По информации комплексного центра соцобслуживания населения, мероприятие организовали «серебряные» волонтёры и сотрудники клуба «Домоводство». Участники приготовили два варианта салата по классическому рецепту: один — с зелёным горошком, второй — с фасолью.

Винегрет, который сейчас считается блюдом русской кухни, возник во Франции: изначально так называли соус с уксусом. В Россию он попал в конце XVIII века и со временем дал имя популярному салату.

Готовое блюдо передали нуждающимся получателям социальных услуг.

Ольга Сергеева