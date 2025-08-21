На восстановление квартир в Ершове после взрыва газа выделили 6,4 млн рублей

Правительство Саратовской области направило 6,4 млн рублей из регионального резервного фонда на восстановление поврежденных квартир в Ершове. Соответствующее постановление было опубликовано 20 августа.

Напомним, что 7 июля в пятиэтажном жилом доме по улице Космонавтов произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали несколько квартир. Выделенные средства будут использованы для проведения ремонтных работ и восстановления жилых помещений.

Местные власти продолжают работу по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим жильцам. Расследование причин инцидента продолжается.