Саратовский бензин резко подорожал и стал одним из самых дорогих в ПФО

Саратовская область столкнулась с резким подорожанием топлива, которое стало одним из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. По данным на текущий период, цена на АИ-92 выросла на 43 копейки и достигла 58,30 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась на 51 копейку до 62,88 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало незначительно — на 3 копейки до 68,51 рубля за литр. Цена на АИ-98 осталась неизменной — 83,33 рубля за литр.

Такая динамика цен сохраняет Саратовскую область в числе регионов с наиболее дорогим топливом в ПФО. Эксперты связывают рост стоимости с сезонным увеличением спроса, изменениями на мировых нефтяных рынках, а также логистическими издержками. Местные власти мониторят ситуацию, однако инструменты влияния на ценообразование в данном сегменте ограничены.