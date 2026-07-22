На время стыковки трамвайных путей в центре Саратова перекроют перекрёсток

С завтрашнего вечера и до утра следующего понедельника водителям придётся искать объездные маршруты.

С 22:00 четверга 23 июля до 05:00 понедельника 27 июля ограничат движение на пересечении улиц Советской и Астраханской — там будут соединять трамвайные пути с новым разворотным кольцом для маршрутов № 9 и № 10.

Пока рабочие будут заниматься стыковкой, трамваи № 9д и № 10 временно перестанут ходить. Для пассажиров запустят дублирующий автобус № 19А — от 1-го Просяного проезда до Детского парка.

Министр транспорта области Николай Сергеев заверил: всё сделают максимально быстро, чтобы не затягивать неудобства. Автобусы будут курсировать с интервалом 12 минут в часы пик, на линию выйдут современные низкопольные машины с кондиционерами. Проезд обойдётся всего в 10 рублей, льготы сохраняются.

По сути, городу предлагают потерпеть трое суток ради того, чтобы трамваи потом ходили удобнее и надёжнее. Осталось дождаться, когда строители уложатся в обещанные сроки.

Ольга Сергеева