Саратовскому вузу Росгвардии вернули имя Феликса Дзержинского

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении Саратовскому военному институту войск национальной гвардии почётного наименования в честь Феликса Дзержинского.

Теперь вуз будет называться: Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации. Соответствующие изменения уже внесены в перечень военных образовательных организаций.

Ранее институт носил имя председателя ВЧК с 1966 по 1997 год. Возвращение исторического наименования приурочено к 100-летию со дня смерти легендарного чекиста.

Ольга Сергеева