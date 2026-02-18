На заседании аграрного комитета Госдумы Оксана Лут рассказала о работе отрасли в 2025 году

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в MAX рассказал о том, что идёт подготовка к отчету Правительства РФ о работе в 2025 году.

«Сегодня на заседании аграрного комитета министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала об итогах работы отрасли в прошедшем году. Аграрии нашей области показывают хорошие результаты по сбору зерна и вносят большой вклад в продовольственную безопасность страны.

Для развития отрасли необходимо решать значимые для аграриев вопросы. Это и паритет цен, расширение программы комплексного развития сельских территорий, использование необработанных земель сельхозназначения. А главное — создание условий для жителей на селе», — подчеркнул Николай Панков.