На «Завтраке с имамом» в Саратове расскажут о глубоком смысле Хаджа

27 декабря 2025 года в г.Саратове пройдет очередная встреча в рамках проекта «Завтрак с имамом».

Организатор — Духовное управление мусульман Саратовской области при поддержке благотворительного фонда «Юмарт».

Тема встречи в ближайшую субботу — «Глубокий смысл Хаджа». Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Сезон мусульманского паломничества 2026 года наступит совсем скоро, поэтому готовиться к величайшему путешествию жизни нужно уже сейчас. В ходе мероприятия будет разбираться значение пятого столпа Ислама.

Спикер — Ильяс-хаджи Богатырев, руководитель Комиссии по Хаджу ДУМ Саратовской области, заместитель муфтия Саратовской области, руководитель аппарата ДУМСО. Он на протяжении многих лет руководит организацией паломничества мусульман. Ильяс-хаджи имеет колоссальный опыт, он поделится уникальными знаниями и ответит на вопросы о духовном путешествии, очищении и единстве.

Встреча состоится в кафе «Верона» (г.Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 7А).

Начало в 10:00. Вход свободный!

Подготовила Наталья Мерайеф