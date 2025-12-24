Ветеринары под Саратовом удалили домашней собаке рудимент от древних предков

В Хвалынске Саратовской области ветеринары провели операцию собаке по удалению лишних пальцев на задних лапах — аномалии, известной как полидактилия.

Специалисты пояснили, что дополнительные пальцы не несут опорной функции, часто травмируются и мешают движению. Их рекомендуется удалять хирургически: оптимальный возраст — от 3 до 6 дней, либо от 3 до 4 месяцев.

Для некоторых пород полидактилия является породным признаком, но в большинстве случаев это нежелательная черта. Если операция не проводится, владельцам необходимо регулярно осматривать и подстригать когти на добавочных пальцах, чтобы избежать их врастания.

Ольга Сергеева