На Земле началась мощная магнитная буря

Магнитная буря уровня G2 обрушилась на Землю, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Возмущение разразилось спустя 20 часов после подхода плазменного облака к планете. На фоне бури регистрируются полярные сияния, близкие к максимальной интенсивности, а центр наиболее яркого свечения сместился в сторону Европы.

Ученые ожидали бурю уровня G2–G3 днем 20 марта — позднее первоначального прогноза. Напомним, уровень G2 считается умеренным: возможны сбои в работе спутников и энергосистем в высоких широтах. При G3 возрастают риски перебоев в навигации, радиосвязи и электросетях.

Первые признаки прихода плазменного облака зафиксировали с пятичасовым опозданием — около четырех часов утра. До конца недели к Земле подойдут еще два-три выброса солнечной плазмы, общая продолжительность геомагнитного возмущения составит около шести суток.

Это уже четвертая магнитная буря второго уровня с начала 2026 года. Самая мощная в этом году произошла в конце января — тогда геомагнитный индекс достигал 8,67 Kp, что соответствует предпоследнему, четвертому уровню.

Алиса Эай