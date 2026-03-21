В Саратове осужден участник группового похищения человека с вымогательством

22-летний участник группового похищения и вымогательства, совершенных в сентябре 2025 года, получил приговор суда.

Как сообщили в Саратовской региональной прокуратуре, злоумышленники в подъезде многоквартирного дома избили 24-летнего мужчину, затолкали его в автомобиль и повезли по городу. По дороге агрессоры угрожали жертве уголовным преследованием, подкрепляя слова ударами по голове. В итоге они потребовали три миллиона рублей — потерпевший отдал один миллион, после чего его отпустили.

Правоохранители задержали одного из нападавших. Ему инкриминировали групповое похищение человека и вымогательство в особо крупном размере. На суде фигурант признал вину и раскаялся — он приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

Соучастники объявлены в федеральный розыск.

