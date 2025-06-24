Набережную в Саратове планируют завершить до 2026 года

В Саратове в 2025 году завершат очередной этап строительства набережной, а к осени 2026 года планируют закончить все работы. Протяжённость набережной составит около 8 км, сообщает 24 июня телеграм-канал «Володин Саратов».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что проект требует софинансирования от региона, но у области недостаточно средств. «Нужно изыскать ресурсы для завершения этапа в этом году и обеспечить финансирование, чтобы к осени 2026 года закончить обустройство. Готов помочь с выделением около 1 млрд рублей», – отметил он.

После завершения набережной в планах – строительство аквапарка и концертных залов.