Регоператор: собственники балаковских ТЦ и рынка – самые крупные должники в Саратовской области за вывоз ТКО

Собственники торгового центра «Старград» и рынка в Балаково являются крупнейшими должниками за услугу по обращению с ТКО в Саратовской области среди предпринимателей. В настоящее время их общая задолженность превысила 7 млн рублей и продолжает расти.

Собственники ТЦ и множества торговых павильонов с 2019 года сознательно уклонялись от заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО: не допускали инспекторов для установления расчетных единиц, необходимых для формирования корректных платежных документов, самостоятельно транспортировали образующиеся на их территориях отходы в неизвестном направлении.

Саратовский регоператор был вынужден в судебном порядке понудить собственников данных объектов к заключению договора, однако после его оформления оплата по нему не производится. В связи с этим Саратовский филиал АО «Ситиматик» вынужден также через суд взыскивать задолженность. При этом собственники ТЦ и павильонов в настоящее время подали заявления о банкротстве.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» подчеркивает, что федеральное законодательство позволяет привлечь должников – предпринимателей к субсидиарной ответственности и в полной мере взыскать задолженность за коммунальные услуги даже после банкротства предпринимателя.