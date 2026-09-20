Наблюдатели по всей Саратовской области обеспечили открытость выборов

Председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Борис Шинчук поделился своим мнением с редакцией об итогах работы наблюдателей в ходе трехдневного голосования.



«Подводя итоги трёх дней голосования, могу с уверенностью сказать: благодаря системе общественного наблюдения выборы прошли честно, открыто и легитимно. Все группы Регионального штаба общественного наблюдения отработали слаженно и профессионально. Юридическая группа оперативно реагировала на каждое обращение, поступавшее на горячую линию, и давала квалифицированные консультации. Мониторинговая и информационная группы обеспечивали непрерывный сбор и анализ данных со всех избирательных участков региона. Центр общественного видеонаблюдения работал круглосуточно на протяжении всех трёх дней. Общественные наблюдатели находились на каждом избирательном участке. Они не просто присутствовали — они активно публиковали информацию о ситуации на участках в своих социальных сетях, на личных аккаунтах, а также на платформе ассоциации «Независимый общественный мониторинг», где все сообщения отображаются на интерактивной карте в режиме реального времени. Это значит, что любой желающий мог видеть объективную картину того, что происходит на участках, без искажений и без купюр. Благодаря слаженной работе выборы прошли спокойно, легитимно и в рамках закона, позволив гражданам России самим определить своё будущее», — заявил Шинчук.