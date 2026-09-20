Пьяных поблагодарил членов избирательных комиссий и наблюдателей

Координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Пьяных поделился мнением с редакцией о том, насколько активно шло голосование в Саратовской области.

«Голосование в Саратовской области завершилось. Явка высокая – более 60%, радует, что жители региона активно проявили свою гражданскую позицию. Выборы прошли штатно, без серьезных нарушений. Отдельные технические нарушения, не влияющие на результат, устранялись оперативно. В ЛДПР мы всегда призываем граждан приходить на избирательные участки и голосовать вне зависимости от политических предпочтений. Важен голос каждого», — заявил политик.

«От всей души благодарю членов избирательных комиссий и наблюдателей от ЛДПР. Вы выполняете большую и ответственную работу. Ваш профессионализм, внимательность и неравнодушие помогают обеспечить честность и прозрачность выборов. Искренне признателен вам за этот труд», — обратился к единомышленникам Пьяных.