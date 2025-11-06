Началась подача холодной воды жителям Вольска

В Вольске началась подача холодной воды жителям.

Повреждения коммуникаций, мешавшие этому, устранены. Об этом сообщил телеграм-канал «Помощники Панкова».

Водоснабжение будет возобновляться постепенно, по мере наполнения водоводов. Сначала на улице Силикатной, потом на Привольске и в центральных районах.

«Спасибо вольчанам за то, что открыто рассказали о проблемах. Это помогло их решить. Важно, чтобы были сделаны выводы на будущее. И «Облводоресурсом», и местной властью», — отметил депутат Госдумы Николай Панков.

Ранее депутат призвал ресурсоснабжающую организацию как можно скорее возобновить подачу воды жителям Вольска и Шихан. Генеральный директор ГУП СО «Облводоресурс» Александр Казаков выехал в Вольск, чтобы ускорить завершение ремонтных работ.