В Саратовской области планируется открыть новое производство яблочного пюре и сухого молока

В Саратовской области планируют запустить новые перерабатывающие производства, включая цех по выпуску яблочного пюре, предприятие по производству растительного масла и мощности по переработке молока, в том числе сухого молока.

Как сообщила замминистра сельского хозяйства региона Наталья Мариевская на круглом столе в Вавиловском университете, также будут модернизированы Балашовский комбинат хлебопродуктов, Комбинат детского питания и «Пугачевские молочные продукты».

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта по технологическому обеспечению продбезопасности. Мариевская подчеркнула, что перед отраслью стоят серьезные задачи по выполнению поручений президента о пересмотре системы обеспечения населения качественными продуктами.

Участники также обсудили проблемы отрасли и подготовку кадров. «Мы делаем ставку на перспективную молодежь, которая хочет связать жизнь с АПК», — отметила замминистра.

Ольга Сергеева