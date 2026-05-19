Начальника отдела закупок в Саратове будут судить за взятки туристическими путевками

В Саратове завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела закупок организации, выпускающей удобрения. Его обвиняют в коррупции. С января по август 2025 года знакомый оплатил чиновнику туристические путевки на сумму 650 тысяч рублей. Взамен начальник отдела согласился передать конфиденциальные сведения, составляющие коммерческую тайну.

Полученная информация позволяла знакомому получить преимущества при участии в закупках. В результате этих действий компании был причинен вред деловой репутации и имущественный ущерб более чем на 12 миллионов рублей. В региональном СУ СКР отметили, что благодаря слаженной работе следователей эта сумма была полностью возмещена.

Бывшему начальнику отдела предъявлено обвинение по двум статьям: незаконное получение денег за действия в интересах третьих лиц и разглашение коммерческой тайны. В ведомстве подчеркнули, что собрана достаточная доказательная база, поэтому уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.