В Саратове на сутки отключат и холодную, и горячую воду

В Саратове более суток не будет не только холодной, но и горячей воды. Напомним, с 1:00 20 мая в пяти районах города введут ограничение холодного водоснабжения для ремонта коммуникаций. Однако последствия окажутся шире.

Как пояснили в «Т Плюс», из-за отключения холодной воды приостановят работу центральных и индивидуальных тепловых пунктов. А это значит, что в ряде домов одновременно прекратят подачу и горячей воды. Полный список адресов, попавших под ограничение, уже опубликован на сайте компании.

Специалисты «Саратовводоканала» планируют завершить все работы к 11:00 21 мая. Энергетики добавили: как только холодную воду включат, сразу же восстановят и горячее водоснабжение. Таким образом, без обеих видов воды горожанам придется провести больше суток.