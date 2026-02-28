Начало календарной весны принесет саратовцам потепление до +3°

В выходные в Саратовскую область придет ощутимое потепление.

Календарная весна начнется в регионе с осадков и повышения температуры. В субботу утром область окажется под влиянием циклона: пройдут снег, дождь и морось. Ожидаются туман, гололед и ухудшение видимости.

Ночь на субботу будет морозной — до -19°. Днем столбики термометров поднимутся до -3°…-8°. В воскресенье, 1 марта, потеплеет до -4°…+1°, усилится ветер. В понедельник днем воздух прогреется до +3°, в Саратове ожидается до +2°.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, март будет в пределах нормы или чуть теплее, осадков — около нормы.

Ольга Сергеева