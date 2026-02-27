В зоне СВО геройски погибли военные Боленов, Филиппов и Хрусталев из Энгельсского района

В зоне специальной военной операции оборвались жизни трёх жителей Энгельсского района.

При выполнении боевых задач погибли Станислав Боленов, Дмитрий Филиппов и Александр Хрусталев. Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета.

Губернатор Саратовской области обратился со словами поддержки к семьям, потерявшим близких. Глава региона подчеркнул: бойцы до конца остались верны присяге, проявив доблесть и подлинный героизм при защите Родины. Их подвиг навсегда останется в памяти земляков.

Ольга Сергеева