Началось обновление мурала у Балаковской клинической больницы

В 2020 году в разгар эпидемии COVID-19 и накануне Дня медицинского работника такой жизнеутверждающий подарок врачам, пациентам и их родственникам сделали художники из Челябинска Тимур Абдуллаев и Максим Шахов.

Они выполнили рисунок-граффити на одном из зданий, вблизи коронавирусного госпиталя. За пять лет рисунок немного поблек и потрескался, а хозяйственная служба больницы пополнилась специалистом, профессионально выполняющим реставрацию покрытий – Татьяной Никириной. Уже начата зачистка фрагментов фасада здания, подвергшихся коррозии и разрушению. Совсем скоро обновленная картина будет встречать медицинских работников, спешащих на работу, и в праздники, и в будни.

«Во время пандемии рисунок тут же покорил сердца многих медицинских работников больницы и обычных балаковцев. Он стал еще одним воодушевляющим подтверждением того, что все трудности преодолимы, а помощь, которую оказывали врачи, бесценна. Самые простые слова «Спасибо вам» смогли выразить всю глубину и искренность чувств», — рассказал главный врач больницы Евгений Коробков