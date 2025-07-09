Андрей Еремин: Рассмотрели вопрос регулирования городского пространства в части парковок

Сегодняшнее заседание Саратовской областной Думы мы начали с особого события — издан новый 41-го том Книги Памяти Саратовской области, содержащий имена жителей региона, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Мы и наши потомки никогда не забудут подвига и мужества земляков, которые ценой своей жизни защитили мир от неонацизма.

В рабочей повестке заседания рассмотрели важный вопрос регулирования городского пространства в части парковок. Поддержали с коллегами установление административной ответственности за нарушение правил использования платных парковок на территории области.

Теперь за самовольное резервирование парковочного места с помощью ограждений предусмотрен штраф, а также за неуплату парковочного места. Эти решения направлены на повышение упорядоченности дорожного движения и удобства передвижения, и автомобилистов, и переходов. Отметили с коллегами, что на платных парковках обязательно должны быть предусмотрены места для участников СВО и льготников. Эти требования находятся на контроле.

Далее на Правительственном часе обсудили деятельность регионального министерства цифрового развития по созданию дашбордов и работе с данными для принятия управленческих решений. За два года реализации проекта было создано 20 дашбордов – интерактивных аналитических панелей, освещающих ключевые показатели. Среди самых востребованных министр цифрового развития назвал интерактивную карту с местами концентрации ДТП, динамику подготовки к отопительному сезону, а также мониторинг исполнения брутто-контрактов в сфере пассажирских перевозок. Использование дашбортов — это тот вариант, когда технологии служат повышению оперативности и эффективности управления.