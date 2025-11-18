Начата работа по устройству двух заездных карманов на улице Чапаева

Поставлена задача завершить работы на Чапаева до 5 декабря. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Глава администрации города провел рабочее совещание с главой администрации Фрунзенского района Сергеем Пименовым на улице Чапаева. Здесь начались работы по обустройству заездных карманов для общественного транспорта.

— Проблема на этом участке в районе цирка и «Детского мира» всем хорошо известна: это одно из «узких мест» в центре, где регулярно скапливаются пробки. Происходит это во многом из-за того, что транспорт вынужден останавливаться для посадки и высадки пассажиров прямо на проезжей части, блокируя целую полосу. Ранее здесь была проведена работа по сносу ларьков, что освободило территорию и дало техническую возможность для расширения, поэтому была поставлена задача сделать здесь заездные карманы, — написал Исаев в своем ТГ-канале.

Подрядчик уже приступил к разборке участка. Главе района поставлена задача: держать выполнение работ на личном контроле, чтобы все было сделано оперативно, качественно и завершено в срок — к 5 декабря, — подчеркнул мэр.

Комитету дорожного хозяйства также поручено продолжить работу по поиску аналогичных участков на других улицах, где есть техническая возможность последующего расширения.

Подготовила Ольга Сергеева