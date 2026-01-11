Начинающие предприниматели области смогут получить льготные займы для своего бизнеса

В Саратовской области стартовала программа льготного микрокредитования для начинающих предпринимателей.

Меры поддержки реализуются через Фонд микрокредитования в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Основное предложение — программа «Стартовый», которая предусматривает два варианта финансирования:

Для предприятий, работающих менее двух лет, доступны займы до 3 млн рублей по ставке 8% годовых на срок до двух лет.

Также можно получить беззалоговый микрозайм до 500 тысяч рублей (при поручительстве физического лица) по ставке 12% годовых на аналогичный срок.

По данным на 11 января 2026 года, по программе «Стартовый» уже выдано займов на общую сумму более 41,7 миллиона рублей.

Полную информацию о программах и условиях можно найти на официальном сайте Фонда микрокредитования. Эта инициатива призвана помочь в создании и развитии нового бизнеса в регионе.

Ольга Сергеева