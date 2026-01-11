Объем средств на поддержку муниципалитетов региона вырос на 7 млрд рублей

Объем средств на поддержку муниципалитетов вырос на 7 млрд рублей — до 74,8 млрд рублей.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По региональным программам привели в порядок 43 сельских дома культуры и оборудовали 82 школьных музея. В два раза увеличена квота по региональному проекту «Сельский педагог». В отдаленные районы трудоустроены 30 учителей, которым предоставлена единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Глава региона отметил и другие виды поддержки саратовцев. Так, почти 1,5 тысячи пар и женщин бесплатно прошли подготовку к процедуре ЭКО. Ее предоставляют в Клиническом перинатальном центре. В Саратовской области каждая 10-я семья – многодетная, а всего их более 28 тысяч.

Также в Саратовской области реализуется свыше 30 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. На это направлено порядка 20 млрд рублей.

31 район Саратовской области принял участие в региональной программе по ремонту тротуаров. Благоустроено 35 км пешеходных дорожек.

Подготовила Ольга Сергеева