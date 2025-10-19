Над Саратовской областью ночью сбили 11 беспилотников

В ночь на 19 октября силами ПВО на территории России было уничтожено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации, распространенной Министерством обороны РФ, отражение воздушной атаки продолжалось с полуночи до 8:00 утра по саратовскому времени.

Над воздушным пространством Саратовской области нейтрализовали 11 вражеских дронов. Еще 12 беспилотников сбили в небе над Самарской областью, 5 — над Воронежской и 1 над Волгоградской. Все эти субъекты Федерации являются соседними с Саратовской областью.

Кроме того, воздушные цели были ликвидированы над Ростовской, Брянской, Липецкой, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Крымского полуострова.

С начала 2025 года ВСУ уже неоднократно совершали воздушные атаки на Саратовскую область. Предыдущий крупный налет был зафиксирован в ночь на 20 сентября. Тогда в небе над регионом уничтожили 27 беспилотников. В результате удара по Саратову травмы получила одна женщина.

Ольга Сергеева