Над Саратовской областью ночью сбили 3 украинских беспилотника

За ночь средствами ПВО над Саратовской областью было перехвачено 3 украинских беспилотных летательных аппарата.

Об этом утром 28 августа сообщило Министерство обороны России.

Согласно официальным данным, всего за этот период на различных направлениях было уничтожено 102 БПЛА, в том числе: 22 над акваторией Черного моря, по 21 над Ростовской и Самарской областями, 18 над Краснодарским краем, 11 над Республикой Крым, 3 над Воронежской областью, 2 над Волгоградской областью и 1 над Азовским морем.

В связи с воздушной угрозой временно приостанавливалась работа аэропорта «Гагарин».

Напомним, что предыдущие атаки на регион фиксировались:

15 августа (сбит 1 БПЛА),

10 августа (уничтожено 8 дронов, есть жертвы и разрушения),

8 августа (перехвачено 6 беспилотников).