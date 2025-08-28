В Воскресенском районе проводили в последний путь бойца СВО Анатолия Денюшина

В Воскресенском районе Саратовской области состоялась церемония прощания с уроженцем села Воскресенское Анатолием Денюшиным, погибшим при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Как сообщили власти муниципалитета, бойца проводили с воинскими почестями.

Ранее сообщалось о гибели в ходе специальной военной операции еще двоих уроженцев Саратовской области — балаковца Анатолия Самойлова и военнослужащего из Фёдоровского района Вадима Корчагина.

Боевые действия на Украине и приграничной территории идут 4-й год. Число погибших российских военных не разглашается.