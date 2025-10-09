Над Саратовской областью ночью сбили один украинский беспилотник

В ночь на 9 октября средствами ПВО на подступах к Саратовской области и в соседних регионах была отражена масштабная атака беспилотников.

По данным Минобороны РФ, расчетами противовоздушной обороны было перехвачено 19 украинских БПЛА.

Над территорией Саратовской области нейтрализован один беспилотный аппарат. Еще 10 единиц уничтожены в воздушном пространстве соседних субъектов: девять в Волгоградской области и один в Воронежской области.

Ранее в связи с угрозой воздушной атаки были введены временные ограничения на работу аэропорта «Гагарин» в Саратове.

Ольга Сергеева