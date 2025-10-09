В Саратове задержали серийного похитителя брендовых кроссовок и кофе

В Саратове задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в серии магазинных краж.

Как сообщает региональное ГУ МВД, злоумышленник похищал из торговых точек кофе, дезодоранты, продукты и брендовые кроссовки. Похищенную обувь он немедленно сбывал, предлагая ее прохожим прямо на улице.

Все эпизоды противоправной деятельности, общая сумма ущерба от которой оценивается в 91 тысячу рублей, зафиксированы камерами видеонаблюдения. В настоящее время в отношении задержанного выдвинуты обвинения по пяти фактам краж.

Ольга Сергеева