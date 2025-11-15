Над Саратовской областью сбили один вражеский беспилотник

За вечер 15 ноября средствами ПВО было перехвачено и уничтжено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующую информацию распространило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно официальным данным, один дрон был нейтрализован в небе над Саратовской областью, еще три беспилотника сбили над территорией Воронежской области.

Ранее, в 00:09 16 ноября, поступило сообщение от военного ведомства о возобновлении угрозы с воздуха в Саратовском регионе. В связи с этим в аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на выполнение авиарейсов.

Ольга Сергеева