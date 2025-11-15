Жительница Энгельса потеряла 76 тысяч из-за вредоносной ссылки «посмотри фото»

В Энгельсе 63-летняя жительница лишилась более 76 тысяч рублей в результате действий кибермошенников.

Как установили правоохранители, пенсионерка получила в мессенджере сообщение от взломанного аккаунта знакомой с интригующей фразой: «Посмотри это ты на фото?» и ссылкой.

Перейдя по ссылке, женщина неосознанно установила вредоносное приложение, которое предоставило злоумышленникам доступ к ее банковским счетам. На следующий день с карты потерпевшей было списано 76 203 рубля.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия и рекомендует гражданам проявлять бдительность при получении подозрительных сообщений, даже от знакомых лиц.

Ольга Сергеева