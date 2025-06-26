Над Саратовской областью вечером уничтожили два беспилотника

Воздушная оборона Саратовской области успешно отразила очередную атаку украинских дронов.

25 июня вечером системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над регионом. Согласно данным Минобороны, это произошло в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Всего за этот период было перехвачено 18 вражеских БПЛА. В том числе 2 над Саратовской областью.

Ранее, с 16:00 до 18:00, в регионе уже сбивали один беспилотник. В связи с угрозой авиаперевозок утром вводились ограничения в работе аэропорта, которые к настоящему моменту уже сняты.