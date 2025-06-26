К набережной Саратова вернулся лещ в июне

Саратовские рыбаки радуются возвращению леща.

После двухнедельного затишья на Волге вновь активизировался клёв леща. Как сообщают местные рыболовы, вечером 25 июня начался долгожданный жор этой рыбы.

Опытный рыбак Леонид Шаповалов, регулярно посещающий набережную с 21-22 часов до ночи, отметил: последний активный клёв наблюдался 11 июня. В ночь на 25 июня удалось выловить несколько экземпляров.

На рассвете пойман трофейный лещ весом 2,2 кг

«Крупная рыба отлично шла на красного червя — мой напарник тоже взял четыре хороших леща», — поделился Шаповалов в соцсетях.