Над соседними с Саратовской областью регионами за ночь сбили 12 украинских БПЛА

В ночь на 5 октября силами противовоздушной обороны Российской Федерации было уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата.

Соответствующее сообщение появилось от представителей Министерства обороны России.

11 воздушных целей были нейтрализованы в небе над Воронежской областью и еще 1 над Тамбовской. Оба этих региона непосредственно граничат с Саратовской областью.

Кроме того, перехват беспилотников осуществлялся над территорией Белгородской, Нижегородской, Брянской, Курской и Тульской областей, а также над Республикой Мордовия.

Стоит отметить, что текущий год уже отметился несколькими массированными воздушными атаками Вооруженных сил Украины на Саратовскую область. Последний значительный инцидент произошел в ночь на 20 сентября, когда в воздушном пространстве над регионом уничтожили двадцать семь дронов. В ходе той атаки на город Саратов пострадала одна женщина. Были зафиксированы повреждения двух многоквартирных жилых домов и автомобильной техники.

Ольга Сергеева